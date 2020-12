Naoufel Ziyadi: Il n’y a pas de stratégie claire qui profite aux Tunisiens résidant à l’étranger

Invité à l’émission EcoMag du lundi 28 décembre 2020, le chercheur au Centre d’études et de recherches économiques et sociales de Tunis, Naoufel Ziyadi a déclaré, à propos de la communauté tunisienne à l’étranger entre les obstacles à l’investissement et leur rôle dans l’économie nationale, qu’ils sont au nombre de 1 million et demi environ , soit 14% du total des Tunisiens.

Naoufel Ziyadi a indiqué, en outre que les Tunisiens à l’étranger affirment que les partis politiques se soucient d’eux uniquement au moment des élections, mais qu’après cela, ils s’en moquent, indiquant que la communauté tunisienne à l’étranger a une demande fondamentale de citoyenneté participative.

Egalement, l’invité d’EcoMag a expliqué qu’il n’y pas un intérêt conséquent porté à l’adresse des Tunisiens résidant à l’étranger, à l’exception des consulats généraux qui s’en occupent au niveau de leurs passeports. Et d’ajouter à titre d’exemple ;qu’en France, il n’y a pas de centre culturel pour les Tunisiens.

Naoufel Ziyadi a souligné qu’il n’y a pas de stratégie claire au profit des Tunisiens résidant à l’étranger, notant qu’en dépit de l’absence de cette stratégie de la part de l’Etat, il y a des investissements que les Tunisiens font à l’étranger et qui ont contribué à la création d’emplois. Et de poursuivre que le nombre de transferts effectués par les Tunisiens résidant à l’étranger est d’environ 4 milliards de dinars.

En ce qui concerne les plans de développement régional local, les projets possibles et les facilités d’investissement, Naoufel Ziyadi a ajouté qu’il n’y a pas de communication de la part de l’Etat à ce titre et qu’il y a une absence de politique de communication de l’information à la communauté tunisienne à l’étranger.

