Naoufel Jamali: Kais Saied ne voit que deux solutions à la crise actuelle liée au remaniement ministériel

Le représentant du parti Ennahda, Naoufel Jamali a déclaré lors de son intervention téléphonique dans le programme Expresso du jeudi 11 février 2021, à propos de la rencontre qui a réuni hier le Président de la République avec un certain nombre de députés, que le chef de l’Etat a été clair quant à la solution à l’actuelle crise liée au remaniement ministériel. En effet, selon lui, cette solution se traduit en deux options, soit retirer les ministres autour desquels il y a des soupçons de corruption ou la démission du chef du gouvernement Hicham Mechichi.

En outre, Naoufel Jamali a indiqué que le président de la République a affirmé qu’il s’agit en ce qui le concerne d’une question décisive et de principe et qu’elle ne peut être retirée. « La situation est devenue beaucoup plus difficile que ce à quoi je m’attendais. Toutes les parties concernées par cette question doivent faire preuve d’une grande retenue et faire des concessions et des sacrifices afin de sortir de cette crise constitutionnelle étouffante. » a expliqué Naoufel Jamali.

Par ailleurs, l’invité d’Expresso a indiqué qu’il est difficile pour la Tunisie de continuer plus longtemps dans cette voie. Il a déclaré: « L’invitation du président de la République nous a été adressée personnellement. Notre participation à la réunion était un message positif, et il existe des relations rassurantes avec la présidence du bloc. République. » Et de poursuivre qu’il est très important pour les partis politiques d’avoir des ponts en vue de faciliter le dialogue et la communication.