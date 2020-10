Naoufel Aamira : Le ministère de la Santé a provoqué une pénurie inutile du vaccin antigrippal!

Invité de l’Interview du programme Ecomag du mardi 6 octobre 2020, Nouafel Aamira, vice-président du syndicat des Pharmaciens est intervenu à propos de la question du vaccin contre la grippe saisonnière. A cet effet, il a indiqué qu’en raison d’un problème de communication de la part du gouvernement, il y a eu le week-end passé un déficit de stock du vaccin antigrippal, alors que 155 milles dosés ont été mises à disposition au niveau des officines. Il a expliqué que le ministère de la Santé a pour habitude de mener une campagne de sensibilisation tous les ans afin d’inciter les gens à se vacciner contre la grippe saisonnière. « D’ordinaire, cette campagne ne trouve pas grands échos auprès des citoyens, toutefois, cette année et en raison du contexte particulier du à la crise du Covid-19, il y a eu une véritable ruée vers les pharmacies afin d’obtenir le vaccin en question » a précisé Naoufel Aamira avant d’ajouter qu’une partie du premier stock de vaccin qui est de 155 milles doses fournies par le fournisseur sud-coréen a été distribuée par la Direction de la Santé de base afin de faire en profiter le personnel médical et d’en distribuer par la suite auprès de sa population cible.

100 milles doses restantes ont été distribuées auprès des 2360 officines, ce qui fait que la quantité disponible dans les pharmacies est très réduite. Naoufel Aamira a expliqué que cet état des lieux est le fruit d’une erreur commise par le ministère de la Santé qui aurait du mener une campagne de sensibilisation auprès d’une population cible et non pas un public large. Sachant que les personnes concernées par le vaccin de la grippe hivernale est de près de 1 million. « La gestion de la quantité dudit vaccin aurait pu être meilleure. Aussi, la compagne de sensibilisation devait débuter le 15 octobre et non pas le début du mois, ce qui a provoqué une pénurie inutile. Il s’agit d’un faux problème car le vaccin antigrippal n’a rien à avoir avec le Covid-19 » a souligné Naoufel Aamira.

