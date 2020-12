Nabil Smida: Le ministère des Finances devrait encourager l’importation des voitures électriques en Tunisie

Le président et directeur général de la Société nationale de distribution de pétrole, Nabil Smida a déclaré, lundi 21 décembre 2020, lors du programme EcoMag, que la société s’emploie à concentrer les bornes de recharge pour les voitures électriques, notant qu’en Tunisie, le nombre de ces dernières se compte aujourd’hui sur les doigts d’une main. Il a ajouté qu’il faut pousser vers l’encouragement de la voiture électrique, soulignant que le pays a des obligations dans ce contexte, notamment dans le cadre de la réunion de Paris sur le changement climatique. En plus de l’engagement de la Tunisie à réduire les émissions thermiques et à les compenser par des énergies alternatives.

Nabil Smida a indiqué que le lancement avait eu lieu en 2018 avec l’Agence de contrôle de l’énergie en cherchant à trouver un cadre juridique et une fiscalité appropriés qui encouragent l’importation de voitures électriques. Il a également expliqué qu’il est nécessaire de créer un tissu industriel en Tunisie qui serait impliqué dans cette branche d’activité, ajoutant que l’avenir du monde s’oriente vers les énergies nouvelles et alternatives.

L’invité d’EcoMag a déclaré que les énergies fossiles et classiques disparaîtront du monde d’ici 40 ou 50 ans. Il a ajouté que l’environnement public dans notre pays n’est pas prêt aujourd’hui à adopter la voiture électrique, notant que cela nécessite des décisions au niveau politique et des orientations majeures pour l’État. Et de poursuivre que le ministère des Finances devrait encourager l’importation des voitures électriques en créant un système fiscal incitatif, car les prix de la voiture électrique sont bien plus élevés que ceux de la voiture classique.

N.B