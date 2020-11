Nabil Abdellatif : Généraliser l’accord du Kamour à d’autres régions se fera plus rapidement et plus fiablement

L’expert-comptable et conseiller négociateur, Nabil Abdellatif a confirmé aujourd’hui, 11 novembre 2020, au miro de radio Express FM, à propos des coulisses de l’accord du Kamour, que ces négociations ont pris un mois et demi après de nombreux ateliers et experts qui y ont participé. Il a considéré que les entreprises d’environnement et de plantation sont une hérésie du gouvernement permettant ainsi de corrompre les citoyens, et ce sont des emplois fictifs qu’elles accordent : »Toutefois, ils ne le seront plus car avec le nouvel accord, il est garantit que ces entreprises exercent des activités agricoles et environnementales. »

En outre, Nabil Abdellatif a indiqué que 3 500 travailleurs devraient être répartis sur une sorte de groupement d’entreprises. Et d’affirmer que 90% des sources de financement de l’Accord du Kamour sont connues. Quant aux prêts mis à disposition pour financer des projets, l’invité d’Ecomag a expliqué: « L’accord prévoit mille prêts et non mille emplois, et il y a un comité technique qui travaillera sur des critères précis afin de déterminer quels sont les projets les plus opérationnels et ceux d’investissement. Nous nous orienterons vers les projets les plus sérieux. »

Nabil Abdellatif a indiqué que le problème réside toujours dans l’autofinancement. Parmi les solutions qui sont suggérées, il y a des prêts qui seront accordés sans intérêts. Il a poursuivi : «Il y a 3 types d’entrepreneurs avec lesquels nous allons traiter, et ce sont: les hommes d’affaires qui ont été diabolisés, les hommes d’affaires qui ont des projets bloqués, ainsi que les femmes. Nous nous concentrerons tout particulièrement sur cette troisième catégorie, qui représente 40% des intéressés. »

Concernant la décision du chef du gouvernement, Hicham Mechichi, à savoir : généraliser la formule de l’Accord du Kamour au reste des régions du pays, Nabil Abdellatif a déclaré : « Préparez-vous et vos projets afin de gagner du temps, et il est fort possible que les accords à venir avec d’autres gouvernorats soient plus rapides et meilleurs que ce qui a été fait avec Tataouine. Car désormais nous en avons l’expérience. »

