Mutation du Covid-19 : quatre cas ont été détectés en Belgique

Les autorités sanitaires belges ont révélé mardi 22 décembre avoir détecté quatre cas de la nouvelle variante du Covid-19 qui circule au Royaume-Uni.

La mutation du Covid-19 qui circule au Royaume-Uni, mais a aussi été détectée en Afrique du Sud et en Italie, est vraisemblablement déjà en Belgique. Les autorités sanitaires belges ont confirmé mardi 22 décembre avoir détecté quatre cas de contamination à la nouvelle variante du coronavirus « début décembre ». Et il est possible que ces quatre cas ne soient pas les seuls. Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus en Belgique, a déclaré à l’Agence France-Presse : « C’est peu de chose, mais il n’est pas impossible qu’il y en ait plus. »

« Comme beaucoup de pays, nous ne pistons pas autant de souches que les Anglais, qui font un énorme boulot à ce niveau-là », a expliqué ce médecin spécialiste des maladies infectieuses. Selon lui, l’Angleterre réalise 10 à 20 fois plus de « typages » de souches de virus que la Belgique.

« Est-ce que l’ennemi n’est pas déjà parmi nous ? »



Cet expert s’interroge sur l’utilité de la fermeture des frontières avec le Royaume-Uni, décidée par la plupart des pays européens. « Est-ce que l’ennemi n’est pas déjà parmi nous ? Je ne sais pas mais ce n’est pas impossible », estime Yves Van Laethem. « Cette fermeture était peut-être déjà trop tardive puisqu’on a commencé à trouver des cas de cette souche anglaise au mois de septembre », a-t-il poursuivi.

Les quatre cas identifiés en Belgique sont de nationalité belge. Un porte-parole du ministère fédéral de la Santé a précisé que parmi eux, trois avaient été détectés en Flandre-Orientale (nord-est) et un autre en Flandre-Occidentale (nord-ouest). Dans le pays, trois laboratoires procèdent à des analyses en profondeur de la souche du virus. Depuis début décembre, aucun autre cas n’a été signalé.

Le ministère de la Santé a demandé à des experts de faire des propositions sur l’opportunité de réaliser un plus grand nombre de ce type d’analyses, a indiqué ce porte-parole à l’Agence France Presse.

Neuf cas détectés au Danemark



L’apparition au Royaume-Uni d’une nouvelle variante du coronavirus, soupçonnée d’être plus contagieuse que les autres, sème l’inquiétude. La branche européenne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) doit se réunir ce mercredi pour discuter des stratégies à mettre en oeuvre face au variant du coronavirus. Selon l’OMS, des formes similaires ont été détectées en très faible nombre en Australie (un cas), au Danemark (9), aux Pays-Bas (1) ou en Afrique du Sud. L’Italie a également annoncé un premier cas détecté dimanche.

EFM/AFP