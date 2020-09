Mustapha Mezghani : J’encourage tous les Tunisiens à entreprendre!

Mustapha Mezghani, expert en économie numérique et membre de l’Institut tunisien d’études stratégiques, est intervenu sur les ondes de radio Express FM, mercredi 23 septembre 2020, indiquant qu’il est grand temps d’oser entreprendre même en temps de Covid-19. Il a expliqué que ce message ne s’adresse pas uniquement aux jeunes entrepreneurs dans le domaine du digital et de la start-up mais également aux artisans comme les plombiers, les menuisiers ou autre métier manuel. Mustapha Mezghani a expliqué de même qu’en Tunisie, il y a une grande peur de l’échec car si un entrepreneur échoue, il est considéré comme avoir raté toute sa vie. Or, il a avant tout acquis de l’expérience et ce, dans différents domaines attrait à l’entrepreneuriat. Il faudra désormais que la société apprenne à valoriser l’échec et que le gouvernement accepte que, dans le cadre des programmes d’entrepreneuriat qu’il met en place, certains des candidats ne vont pas réussir.

Dans le même sillage, Mustapha Mezghani a expliqué que les futurs jeunes entrepreneurs ne doivent pas se dire que dès le lancement de leur projet, ils vont pouvoir gagner beaucoup d’argent. Il a ajouté que le plus grand problème du jeune entrepreneur aujourd’hui est davantage lié à l’accompagnement et l’encadrement plutôt que le financement. Il existe, en effet, de nombreuses structures mises en place depuis 2011,et qui sont dédiées à cette phase de l’entrepreneuriat. Toutefois, il y a encore un besoin de mettre en place encore plus de structures qui soient plus innovantes en matière d’accompagnement et de financement. Mustapha Mezghani a également indiqué qu’il vaut mieux avoir un bon entrepreneur et un mauvais projet que le contraire, soulignant qu’il ne faut pas avoir peur de se lancer dans le monde de l’entrepreneuriat, il faut surtout y croire. « J’encourage tous les Tunisiens à créer leur entreprise, car c’est une aventure extraordinaire! » conclut l’expert en économie

