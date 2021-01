Mustapha Abdeljelil: 4 hôpitaux financés par le Koweït seront achevés d’ici 5 ans

Mustapha Abdeljelil, Directeur général de l’Unité de gestion par objectifs pour le suivi des projets de santé financés par des prêts et subventions étrangers au ministère de la Santé, a confirmé aujourd’hui, mardi 19 janvier 2021, lors de son intervention dans le programme EcoMag, que les projets de santé financés par le Fonds koweïtien pour le développement consistent à construire et équiper 4 hôpitaux de type B dans quatre gouvernorats tunisiens, et ce, dans le cadre d’un accord de prêt du Fonds koweïtien pour le développement signé en novembre 2017, d’une valeur de 190 millions de dinars.

L’invité d’EcoMag a indiqué que les étapes de nomination des concepteurs pour ces projets ont atteint des stades avancés. Il a ajouté que la rencontre entre le ministre de la Santé et l’ambassadeur du Koweït hier afin de vérifier l’état d’avancement de l’achèvement de ces projets, et accélérer les procédures, considérant que tout accord de financement extérieur entre en vigueur à moins qu’il ne soit approuvé par l’Assemblée des représentants du peuple.

Mustapha Abdeljelil a expliqué que l’accord prévoit de longues procédures, car l’annonce de l’appel d’offres pour définir la liste restreinte des bureaux d’études tunisiens en vue de collaborer avec les bureaux d’études koweïtiens a pris une période d’un an. En effet, chaque étape nécessite de tenir compte de l’avis de la Commission supérieure des transactions et l’avis du financier. Et de confirmer que l’étude des projets pourrait être lancée dans le premier trimestre ou au début du deuxième de 2021, indiquant que d’ici mi-2022, l’achèvement de ces projets, qui consiste à construire et équiper 4 hôpitaux, aura lieu, sachant que la période de réalisation sera de 24 mois.

