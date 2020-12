Mourad Jouini: Enregistrement de 4528 accidents de la circulation faisant 884 morts et 6454 blessés

Le chargé des médias de l’Observatoire national de la sécurité routière, Mourad Jouini, alors qu’il participait au programme Expresso, a déclaré que depuis le début de l’année du 1er janvier 2020 au 29 décembre, 4528 accidents de la circulation ont été enregistrés, faisant 884 morts et 6454 blessés.

Et d’indiquer que par rapport à la même période en 2019, il y a une diminution des accidents de 1415 accidents, soit 23,31%, une diminution du nombre de décès – 256, soit un taux estimé à 22,46%, et une diminution du nombre de blessés de 2067, soit de 24,26%.

Au niveau des causes de ces accidents, Mourad Jouini a souligné que parmi les principales raisons se trouve la violation de l’omission et le manque d’attention, à travers son enregistrement de 1422 accidents qui ont fait 184 morts et 1720 blessés. L’invité d’Expresso a déclaré que la violation de vitesse se classe au deuxième rang en termes des causes, avec 184 accidents ont été enregistrés à ce titre, faisant 1099 blessés, et le premier en termes de décès, avec 258 morts.

Mourad Jouini a ajouté que parmi les autres raisons se trouve la violation du respect de la priorité, qui a enregistré 420 accidents, ayant fait 35 morts et 657 blessés. Faisant référence à la violation qui concerne le piéton, qui est l’ouverture de la route sans attention, 416 accidents ont été enregistrés, faisant 62 morts et 371 blessés.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/406737093863903