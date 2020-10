Mourad El Guizani : 13500 logements sociaux sont programmés actuellement en Tunisie

Le directeur général du programme spécial pour le logement social, Mourad El Guizani a déclaré aujourd’hui, vendredi 30 octobre 2020, lors de sa présence dans l’émission Ecomag, que le programme spécial pour le logement social est destiné aux personnes qui vivent dans des logements rudimentaires. Des statistiques sont établies concernant ces personnes, et ce, dans le cadre d’un accord entre le ministère de l’Équipement et les conseils régionaux. Par la suite, les baraques en question sont détruites afin de les remplacer par un nouveau logement.

Mourad El Guizani a indiqué, en outre que des accords ont été conclus avec les conseils régionaux pour environ 5 000 maisons au profit de 7 200 familles et qu’environ 2 200 maisons sont en cours d’achèvement. L’invité d’Ecomag a ajouté que toute personne vivant dans un logement rudimentaire peut soumettre une demande en vue d’améliorer son logement. Mourad El Guizani a souligné que le programme spécial pour le logement social concerne également le logement social qui ne dépasse pas les 50 mètres carrés ainsi que les lotissements sociaux. Il a noté que les personnes qui bénéficient de ce programme sont des familles qui ne possèdent pas de biens immobiliers destinés au logement.

Mourad El Guizani a indiqué qu’en 2012, des candidatures ont été ouvertes pour s’inscrire et bénéficier de ce programme. Cela a été le cas en 2016 où des candidatures ont également été ouvertes, et 234000 candidatures ont été déposées au niveau de l’ensemble du territoire de la Tunisie en 2012 et 2016. Et d’ajouter que les logements sociaux actuellement programmés sont d’environ 13000 maisons, indiquant que 8400 logements sont en cours d’achèvement.

