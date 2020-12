Mourad Ben Chaâbane: La Bourse peut aider l’économie tunisienne à se relancer

Le Président de la Bourse de Tunis et de Mac SA, Mourad Ben Chaâbane a indiqué, lors de sa présence dans le programme Expresso, concernant la signature du lancement d’un fonds de financement au profit des petites et moyennes entreprises, que celui-ci vaut 50 millions de dinars, et contribue à la restructuration des entreprises en difficulté et qui souffre de plusieurs problèmes.

L’invité d’Expresso a déclaré que ce fonds entrera en vigueur à partir de la première semaine de janvier 2021, indiquant qu’il y aura une entrée dans le capital des entreprises en difficulté afin de les restructurer et les développer. Mourad Ben Chaâbane a souligné que le point positif qui s’est produit en 2020 est la cotation de la compagnie d’assurance Maghrebia à la Bourse de Tunis.

« La Tunisie manque de stratégie et de vision pour l’année 2030, et il n’y a pas de vision claire à ce titre, sachant qu’en 2021 la bourse renverra les entreprises sur le marché alternatif » a ajouté le président de la Bourse de Tunis. Et d’affirmer que l’idée de base est que les entreprises qui gagnent de l’argent aident celles qui sont en difficulté à les renvoyer sur le marché alternatif.

Le président de la Bourse de Tunis a déclaré qu’il existe de nombreuses façons de financer l’économie tunisienne, expliquant que l’Etat peut sortir sur le marché et trouver la mobilisation nécessaire avec 2 milliards de dinars.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/720211762224705