Mouna Chaieb: Le dirigeant doit comprendre que les ressources humaines sont le pilier de l’entreprise

La présidente du CJD, Mouna Chaieb a déclaré aujourd’hui, 3 décembre 2020, lors du programme Ecomag, qu’il existe une nouvelle approche adoptée par les entreprises et qui est basée sur l’égalité des sexes. Elle a ajouté que l’entreprise a connu des évolutions très rapides et n’opère plus dans les mêmes conditions antérieures au niveau de l’environnement, des clients et du marché.

Cela indique, selon les propos de Mouna Chaieb que l’entreprise doit être réactive afin de répondre aux besoins de la situation. Et de préciser que l’accent doit être mis sur la gestion des ressources humaines au sein de l’entreprise et qui représente son pilier. La présidente du CJD a indiqué également, qu’il n’est plus possible d’adopter l’ancienne méthode de gestion de l’entreprise, à savoir: la méthode verticale.

Par ailleurs, l’invitée d’Ecomag a souligné la nécessité de construire une relation de confiance entre le salarié et l’entreprise dans laquelle il travaille, ajoutant que cette dernière doit être convaincue que les ressources humaines sont le pilier sur lequel il faut s’appuyer pour atteindre ses objectifs. Et de poursuivre : » Le dirigeant de l’entreprise doit être convaincu de la nécessité de ce changement et devrait toujours travailler pour développer ses connaissances personnelles. »

N.B