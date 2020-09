Mossaab Batikh (FTH) : La Grèce et la Turquie ont fait meilleure saison touristique que la Tunisie!

Tenue dans un cadre naturel, l’émission Expresso a pris ses quartiers aujourd’hui 25 septembre 2020, au cœur d’une oasis à Tozeur. Mettant sous les projecteurs deux thématiques majeures dont la première concerne le secteur du tourisme et les difficultés connues des suites de la crise du Covid-19. Dans ce cadre, Mossaab Batikh, PDG de Magic Hotels Resorts Afrique du Nord et membre du bureau exécutif de la Fédération Tunisienne des Hotels (FTH), a indiqué qu’en faisant une comparaison avec les pays de la Méditerranée, la Tunisie est celle qui a accueilli le moins de touristes. En revanche, les pays qui ont le plus tiré profit sont sans conteste la Grèce et la Turquie. En effet, Mossaab Batikh a expliqué à titre d’exemple, que les autorités turques ont préparé à l’avance leur saison touristique et ont enregistré un quasi retour à la normalité. Des efforts sur le plan diplomatique économique et politique ont été déployés à cet effet et qui donnent aujourd’hui leur fruit.

Dans le même propos, le membre du bureau exécutif de la FTH a expliqué que certes la Tunisie a su gérer de manière efficace les débuts de la crise du Covid-19 mais pour autant à l’ouverture des frontières, il n’y a pas eu une mise en place de mesures à la fois protectrices et incitantes faisant revenir les touristes en Tunisie. En ce qui concerne la saison touristique de cette année, Mosaab Batikh a indiqué qu’hormis quelques touristes du marché tchèque et bolonais et en moindre mesure le français, il n’y a quasiment pas eu de tourisme cette saison soulignant que la chute de l’activité du secteur a été de l’ordre d’environ 80%. « Le marché local tunisien a quelque peu sauvé les meubles, mais le fait est que les vacances des Tunisiens ne sont pas très longues et ne s’étalent que sur 8 semaines contre quelques mois pour les marchés étrangers » a précisé Mossaab Batikh.

Par ailleurs, un certain nombre d’hôtels significatif s’oriente désormais vers la fermeture notamment dans certaines zones plus sinistrées que d’autres à l’instar de Djerba. Quant à la saison hivernale, la programmation des vols charters sera diminuée de 10% en comparaison à l’année dernière, a ajouté Mossaab Batikh concluant que l’heure est à la préservation d’un maximum des ressources humaines.

Nadya Bchir