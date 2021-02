Moody’s abaisse la note de la Tunisie à B3 avec perspective négative

L’agence de notation Moody’s a abaissé aujourd’hui, mardi 23 février 2021, la note de l’émetteur à long terme en devises et en monnaie locale de la Tunisie de de B2 à B3 avec perspectives négatives.

Le déclassement à B3 reflète un affaiblissement de la gouvernance face à des contraintes sociales croissantes qui entravent de plus en plus la flexibilité du gouvernement pour mettre en œuvre un ajustement budgétaire et des réformes du secteur public qui stabiliseraient et finiraient par inverser une augmentation marquée de son endettement, note l’agence dans son rapport.

La note est soutenue par une position extérieure relativement stable pendant le choc pandémique jusqu’à présent, offrant ainsi une certaine protection aux paiements à venir au titre du service de la dette extérieure, bien que le risque de refinancement demeure.

Les perspectives négatives saisissent les risques à la baisse liés à de nouveaux retards dans la négociation et la mise en œuvre d’un programme financé par le FMI, un objectif défini par le gouvernement. De tels retards augmenteraient l’incertitude quant à la capacité du gouvernement à garantir un accès continu aux sources de financement externes officielles et à maintenir l’accès aux marchés financiers internationaux à des conditions abordables afin de répondre aux besoins de financement élevés au cours des prochaines années.

Les plafonds nationaux de la Tunisie ont été abaissés d’un cran. À savoir, les plafonds nationaux en monnaie locale de la Tunisie ont été abaissés à Ba3 de Ba2. L’écart de trois crans par rapport à la notation souveraine reflète des institutions et des actions gouvernementales relativement prévisibles, altérées par une forte empreinte du secteur public, des contraintes de compétitivité externe et un environnement politique et social difficile qui entravent l’environnement des affaires. Le plafond des devises a été abaissé à B2 de B1. L’écart de deux crans par rapport au plafond de la monnaie locale reflète les déséquilibres extérieurs persistants et la dépendance à l’égard des entrées étrangères, ce qui augmente l’exposition des entreprises aux risques potentiels de transfert et de convertibilité.