Mohamed Salah Frad (UGFS) : Les SICAR commencent à s’intéresser aux projets innovants et c’est une première !

Le DG de l’United Gulf Financial Services, Mohamed Salah Frad s’est exprimé sur les ondes de radio Express FM, dans le cadre de l’événement « Jannah » à propos du financement des start-up en Tunisie soulignant que son institution a mis sur la table une enveloppe de plus de 50 millions de dinars pour financer les start-up et l’innovation en Tunisie. Il a expliqué que ce montant peut traduire deux points importants : le premier consiste en son importance qui définit les prémices de l’évolution de la prise en charge des jeunes entrepreneurs tunisiens. Toutefois, et il s’agit du second point, ce montant demeure peu élevé en comparaison à des investissements faits sous d’autres cieux et au même titre. « Nous sommes conscients que cet argent ne répond pas totalement aux exigences et aux besoins des jeunes start-uppeurs et entrepreneurs dont les ambitions grandissent de jour en jour » souligne Mohamed Salah Frad.

Dans le même sillage le DG de l’UGFS a indiqué que leur action consiste à intervenir, en matière de financement, à partir de l’étape d’amorçage et même de pré-amorçage du projet en question. Il considère que cette étape est la plus difficile dans un projet d’innovation car elle concerne la conception, le prototypage, la recherche de marché, etc. La nouveauté qui fait son entrée dans ce monde de l’entrepreneuriat est que les SICAR commencent à s’intéresser à ces projets innovants qui font prévaloir la recherche et le développement, ce qui est une première selon Mohamed Salah Frad.

Par ailleurs, il a été question d’un événement majeur qui aura lieu d’ici quelques mois à savoir : le Fonds des fonds « Anava » avec une enveloppe de 100 millions d’euros et dont la mission sera d’accélérer l’action des investisseurs en capital leur permettant de multiplier par trois celle-ci.

