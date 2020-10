Mohamed Mokdad aux médecins non payés : L’heure n’est pas à penser à l’argent !

En ce qui concerne le paiement des salaires des médecins, infirmiers et ambulanciers recrutés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il existe une procédure administrative longue nécessitant environ 6 mois, a indiqué Mohamed Mokdad au micro de radio Express FM, jeudi 15 octobre 2020. Il a expliqué en outre que jusque là 606 milles dinars ont été décaissé pour les salaires. S’adressant aux médecins qui ont du quitté leur postes car n’ayant pas reçu leur salaire, Mohamed Mokdad a indiqué : »l’heure n’est pas à penser à l’argent ni à quitter son poste. Nous sommes en pleine bataille contre un virus vilain et nous devons être solidaires. »

Par ailleurs, le Directeur général des structures de santé publique a expliqué que le ministère fournit aux hôpitaux les moyens de prévention et d’équipement nécessaires une fois tous les 15 jours, ajoutant qu’il y a parfois une mauvaise gestion de ces moyens. « 40 millions de dinars ont été dépensés pour l’achat des consommables et des moyens de prévention » a ajouté Mohamed Mokdad ajoutant qu’il y a eu beaucoup d’abus dans l’utilisation des équipements spéciaux. Mekdad a également ajouté que la prise en charge des personnes atteintes de Covid-19 représentait environ 30 millions de dinars. Concernant les équipements de réanimation, 53 millions de dinars y ont été alloués, et 200 lits de réanimation seront préparés d’ici deux mois. Il a ajouté que le transport sanitaire coûte 50 millions de dinars, car environ 370 ambulances, en plus des voitures pour transporter les médicaments, seront acquises.

Nadya Bchir