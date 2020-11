Mohamed Madhkour : La généralisation de l’accord du Kamour ne pourra se faire qu’à cette condition

Mohamed Madhkour, spécialiste du développement, a déclaré aujourd’hui, 13 novembre 2020, lors du programme Ecomag concernant l’accord du Kamour, que l’affectation d’un millier de personnes à travailler dans une entreprise de jardinage n’est pas une décision délibérée. Il a ajouté qu’au cours de l’été dernier, toutes les parties concernées ont confirmé lors d’une réunion qu’il y avait un gros problème de financement de l’entreprise d’environnement, de surcroît avec le recrutement de 500 personnes.

L’invité d’Ecomag a mentionné que cette entreprise prendra la forme d’une entreprise publique et qu’elle devrait donc être une entreprise rentable afin qu’elle ne devienne pas un fardeau pour l’État. Il a également expliqué qu’il était possible d’allouer 500 millions de dinars au gouvernorat de Tataouine sous la forme d’un projet qui œuvre à la valorisation de la Chaux dans le cadre d’un partenariat entre le secteur public et le secteur privé, au lieu de dépenser 40 millions de dinars par an pour maintenir la paix sociale.

Mohamed Madhkour a expliqué en outre que la généralisation de l’accord du Kamour ne pourra être faite qu’après avoir évalué le succès de l’expérience et le développement de l’entité au préalable. Selon lui, la généralisation de l’accord signifie également renoncer à l’approche basée sur la planification et l’évaluation. Il a également ajouté: » les fonds sont contrôlés sur la base de résultats clairs. L’invité d’Ecomag a exprimé sa crainte de voir les jeunes de Tataouine déçus, dans le sens où l’Etat n’a pas été en mesure de mettre en œuvre les termes de l’accord après un certain laps de temps.

