Mohamed Hammami : Environ 23 mille entreprises ont été fermées en 2019

Mohamed Hammami, Directeur des statistiques de l’entreprise au sein de l’Institut national de la statistique, a déclaré aujourd’hui, 12 novembre 2020, lors du programme Ecomag, qu’il y a environ 680000 entreprises ne comportant pas de salariés, en Tunisie. Il a ajouté que la plupart des entreprises tunisiennes sont familiales et n’emploient pas, de ce fait pas de salariés, notant que ceux qui sont comptabilisés comme travailleurs sont ceux enregistrés auprès de la sécurité sociale. Mohamed Hammami a expliqué également qu’il existe de nombreux pays européens ayant les mêmes caractéristiques que la Tunisie dans ce domaine.

L’invité d’Ecomag a indiqué que le nombre total des entreprises en Tunisie a atteint 782 mille et 115 entreprises au titre de l’année 2019. Il a également indiqué que plus de 50% des salariés travaillent dans des entreprises de 200 salariés ou plus. Mohamed Hammami a déclaré, dans le même registre, que 71 mille entreprises ont été créés en 2019 et 56 mille en 2018. Et d’ajouter : »le taux d’implantation d’entreprises en Tunisie est de 50 000 par an, tandis que le taux de fermeture de celles-ci est de 25 mille entreprises par an, dont la plupart sont des petites entreprises opérant dans le secteur du commerce. » Mohamed Hammami a également ajouté qu’environ 23000 entreprises ont été fermées en 2019.

