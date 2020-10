Mohamed Fadhel Kraiem : Le Govtech permettra de Développer les établissements scolaires en les reliant à Internet .

Le ministre des Technologies d’information, Mohamed Fadhel Kraiem a indiqué, samedi 10 octobre 2020, lors de son intervention dans le programme Expresso Week-end, qu’actuellement, le projet prioritaire dont se charge le ministère est la connectivité des écoles en Tunisie : Govtech. Il a ajouté que le but de ce projet est de développer les établissements scolaires en les reliant à Internet et en les développant au niveau de leurs systèmes d’information. « Nous envisageons de mener cette action de la manière la plus efficace et la plus précise quant aux données utilisées dans les affaires sociales tout en facilitant et rapprochant les services fournis aux citoyens. Le développement humain et économique nécessite incontestablement le passage à la numérisation et la digitalisation des différents systèmes en l’occurrence celui éducatif » a expliqué Mohamed Fadhel Kraiem.

Dans le même propos, le ministre des Technologies de l’information a ajouté que le programme Govtech vise en premier le développement social ainsi que le développement humain en adoptant des solutions numériques et en développant Internet dans toutes les régions du pays. Mohamed Fadhel Kraiem a indiqué que certes 56% des foyers en Tunisie sont connectés à Internet, mais que plus de 40% ne disposent pas d’un réseau Internet fixe. « Lors du confinement total dans le cadre de la crise sanitaire, il a été constaté des problèmes au niveau de l’enseignement à distance en raison du manque d’ordinateurs et d’Internet dans les régions de l’intérieur » a expliqué le ministre ajoutant que le programme Govtech s’étalera sur une période de 4 ans de 2020 à 2024 et se répartit sur différents projets dont la connectivité des écoles qui sont au nombre de 6500.

