Mohamed El-Fadhel Kraiem : Il faut créer des mécanismes proactifs pour éviter la fuite des cerveaux

le ministre des Technologies de la Communication, Mohamed El-Fadhel Kraiem, a accordé une interview dans le cadre du programme Expresso, directement de Sousse, où il a confirmé que le pôle technologique de la région est passé de 16 à 120 entreprises actuellement, en plus de nombreuses applications importantes mises en place dans tous les domaines. Le ministre a ajouté que de nombreuses innovations ont vu le jour pendant la période de confinement et ce, en raison de la pandémie du Covid-19, et dont la moitié proviennent des start-up. « Nnous devons donc fournir à ces entreprises toute l’infrastructure nécessaire car ils travaillent actuellement avec d’autres pays et ont de ce fait, besoin de disposer des moyens requis » a souligné Mohamed El-Fadhel Kraiem.

Dans un autre propos, le ministre des Technologies de la Communication a indiqué que le cadre législatif et juridique qui permet à ces compétences de travailler avec les structures publiques doit être créé dans les plus brefs délais. Il a ajouté qu’il est crucial et indispensable de mettre en place un climat favorable aux échanges avec le secteur privé, afin que cela soit enrichissant. En ce qui regarde le phénomène de la fuite des cerveaux, Mohamed El-Fadhel Kraiem a déclaré qu’il y avait principalement des raisons matérielles derrière leur émigration, ainsi que d’autres motifs à l’instar de l’ouverture sur des nouvelles expériences. Il est ainsi possible de créer des mécanismes proactifs qui peuvent être développés faisant qu’une frange d’entre eux préfère rester en Tunisie grâce à des soins et un accompagnement qui commencent dès les années scolaires.

M.Mohamed Fadhel Kraiem; Ministre des TIC Comment améliorer l'employabilité et l'adaptabilité des jeunes et retenir les compétences ?Expresso en direct de "Start-U Digital Talents" 2020/2021

Nadya Bchir.