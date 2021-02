Mohamed Damak: Les banques tunisiennes sont plus vulnérables que celles des autres pays de la région

Mohamed Damak, responsable des institutions financières pour l’Afrique et le Moyen-Orient chez Standard & Poor’s, a déclaré aujourd’hui, jeudi 04 février 2021, sur les ondes de radio Express FM, à propos du rapport annuel de Standard & Poor sur le secteur bancaire, qu’un exercice complet a été réalisé pour les banques en Afrique du Nord ainsi que pour des systèmes bancaires comparables tels que la Tunisie, l’Égypte, le Maroc et la Jordanie.

L’invité d’Expresso a ajouté que des travaux ont été faits sur 4 angles, à savoir: la qualité, le profit, le capital et le financement, notant qu’il a été constaté que les banques tunisiennes étaient les plus faibles sur les quatre axes et les plus faibles en termes de caractéristiques de crédit. Et de souligner que toutes les banques centrales de la région ont mis en place des mesures afin d’aider les banques dans le contexte de la pandémie sanitaire.

Mohamed Damak a expliqué de même que les banques tunisiennes sont plus vulnérables par rapport aux autres pays de la région, car elles avaient de nombreuses dettes avant le déclenchement de la pandémie. Et de poursuivre que les dettes des entreprises tunisiennes s’établissent à un niveau élevé, s’y ajoutant la fragilité du climat économique en Tunisie ainsi que des incertitudes aux niveaux macroéconomique et politique.