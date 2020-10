Mohamed Dali : Les petits exploitants agricoles sont les oubliés du dispositif institutionnel de subvention

Mohamed Dali, Docteur et Consultant en économie a indiqué, au micro de radio Express FM, jeudi 1er octobre 2020, à propos d’une étude réalisée en partenariat avec Oxfam et Forum tunisien des droits économiques et sociaux, que la situation des petits exploitants agricoles en Tunisie est difficile car ils font face à des défis interconnectés. Il a appuyé ses propos par les résultats ressortis par l’INS récemment sur la pauvreté en Tunisie, soulignant que les régions o sont installés les petits exploitants sont des plus pauvres du pays.

Le consultant en économie a expliqué que cette situation est paradoxale. En effet, l’activité des petits exploitants représente un secteur vital pour tout le pays, car et en cas de grande crise, ce sera vers ce secteur que les citoyens vont se ruer afin de pouvoir s’alimenter. « S’il n’existe pas de stratégie claire pour assurer la sécurité alimentaire, il y aura alors un très grand déficit à plus d’un titre » a ajouté Mohamed Dali.

S’agissant des chiffres, l’invité d’Ecomag a indiqué qu’il existe actuellement 550 exploitants agricoles dont 55% sont des petits exploitants, soit ceux qui détiennent des terrains inférieurs à 5 hectares. Et d’ajouter que le concept de petit exploitant reste relatif en se référant à différentes mesures en fonction du pays. Mohamed Dali a expliqué, en outre que la notion de petite exploitation se définit selon plusieurs critères tels que la taille des terrains (12 hectares à l’échelle internationale contre 5 hectares en Tunisie), ainsi que la dotation en capital ou en ressources humaines.

Par ailleurs, Mohamed Dali a indiqué que le dispositif institutionnel et incitatif n’est pas adapté à ces petits exploitants agricoles. Il a expliqué à cet effet, qu’en ce qui concerne les primes de subvention, un exploitant recourt à l’APIA par exemple où il doit déposer un dossier comportant un nombre de document. Parmi ces derniers, il en existe qui sont impossible à fournir comme une déclaration d’impôt sur les 10 dernières années. La prime est récupérée après 3 ans dans le cas où ledit dossier est accepté a regretté Mohamed Dali.

