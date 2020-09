Mohamed Ali Khalil (Etap) : La STIR et la Steg doivent encore à l’Etap près de 1,7 milliard de dinars!

Le PDG de l’Etap, Mohamed Ali Khalil a été l’invité de l’émission Ecomag sur radio Express FM, afin de faire le point de la situation de l’entreprise. Il a, à cet effet, indiqué qu’elle est en bonne santé économique de surcroît sur le plan de l’investissement. Ainsi, M. Khalil a souligné que 12 nouveaux permis ont été accordés lors de l’année 2019 soulignant de ce fait le retour de confiance des investisseurs en l’entreprise. En revanche, l’Etap connaît quelques difficultés d’ordre financier en l’occurrence de part l’endettement de la société STIR, premier client de brut de l’Etap. Cet endettement s’élève à 1120 millions de dinars, selon Mohamed Ali Khalil ajoutant qu’un endettement pour l’approvisionnement en gaz est également contracté par la Steg et qui est de l’ordre de 600 millions de dinars.

Dans le même cadre, le PDG de l’Etap a expliqué que les endettements en question se sont cumulés au cours des deux dernières années, justifiant ainsi la difficulté à caractère financier de l’entreprise. Par ailleurs, Mohamed Ali Khalil a confirmé qu’une décision de saisie a émanée de la part du ministère des Finances et qui concerne un retard accusé pour les impayés des impôts dus par l’Etap couvrant la période du quatrième trimestre de l’année 2019 et qui est à hauteur de 30 millions de dinars. L’invité d’Ecomag a fait savoir que l’Etap a demandé à ce que cet endettement soit échelonné en raison du manque de liquidité dans ses caisses. Ayant été réactive et à la demande du ministère de l’Energie, le ministère des Finances a suspendu la décision de saisie et accepté le rééchelonnement de la dette.

Nadya Elsabbagh

