Moez Hammami: La barre des 9 mille décès par Covid est quasiment inévitable

Moez Hammami, expert en statistiques et fondateur de la société « Quantylix », a confirmé aujourd’hui, 15 février 2021, sue les ondes de radio Express FM, que la date de mi-février, annoncée comme date d’arrivée des vaccins, était une date ambitieuse, car la Tunisie s’est inscrite tard au programme de vaccination contre le Covid. Il a souligné: » Nous n’avons donc pas été parmi les premiers à l’obtenir. »

A rappeler que le ministre de la Santé avait indiqué que le premier lot de vaccination, dans le cadre de l’accord Covax, arrivera à la mi-février et sera de l’ordre de 93 mille et 600 doses. L’invité d’Expresso a déclaré: « En 2021, nous ne devons pas compter sur la vaccination, mais sur la bonne gestion de la crise tout en évitant les erreurs qui se sont produites au cours de la première et la deuxième vague. »

En outre, Moez Hammami a expliqué que la barrière de 9 mille décès dus au Coronavirus en Tunisie est presque inévitable, d’autant plus que le pays est le deuxième en Afrique en termes de nombre de décès par rapport au nombre de la population. Il a ajouté: « Il n’est pas possible de tenir les gens pleinement responsables, de surcroît il y a une gestion catastrophique de la pandémie, en particulier la lenteur et le retard à prendre les décisions nécessaires dès le départ. »

Et de souligner que le fait d’avoir connu une troisième vague, n’empêchera pas d’en traverser d’autres, soulignant: « Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la diminution du nombre de cas enregistrés est lié au nombre d’analyses effectuées quotidiennement. » Et de poursuivre qu’il existe d’autres indicateurs qui peuvent être adoptés, à savoir: le nombre de patients admis dans les hôpitaux qui est à moins de 1500, un nombre qui n’a d’ailleurs pas été enregistré depuis le 24 décembre. »

Moez Hammami a affirmé que la vague actuelle pourrait durer pendant encore un mois et demi, en insistant sur la nécessité de bien se préparer, notamment vis-à-vis des expatriés. Il a dénoncé, à ce titre que les Libyens ne pouvaient pas entrer en Tunisie étant munis uniquement d’un test PCR, alors que les Tunisiens résidant à l’étranger devraient être mis en quarantaine dans un hôtel à leurs frais, ce qui est dangereux en termes de santé et de diplomatie.