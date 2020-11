Moez Chakchouk: Il n’y a pas de signe positif dans le secteur des Transports

La Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services connexes a tenu une audition du ministre des Transports et de la Logistique Moez Chakchouk, ce mardi 24 novembre 2020. Il a déclaré à ce propos que le ministère œuvre afin de briser l’isolement des régions de l’intérieur et incarner l’ouverture de l’économie aux marchés mondiaux.

Il a indiqué que la contribution du secteur au PIB s’élève à 7%, tandis que sa contribution aux investissements totaux est de 15%. Le secteur fournit 170 000 emplois directs, dont 40 000 dans le secteur public. Moez Chakchouk a déclaré également que le secteur économise chaque année 1 500 millions de dinars en devises fortes. Et d’ajouter qu’il y a un retard accusé dans la mise en œuvre des stratégies, des réformes et des projets structurés au sein du ministère des Transports, en plus de l’inefficacité des politiques publiques.

Le ministre des Transports a également indiqué que les tarifs appliqués dans le secteur des transports en communs ne suivent pas l’évolution des coûts, ajoutant qu’il était nécessaire d’activer des projets de partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Moez Chakchouk a expliqué que le système réglementaire et législatif n’est pas, à cet effet approprié. Il a indiqué que le secteur des transports est l’un des secteurs les plus touchés par la crise du covid-19 et qu’une baisse de 21% de la valeur ajoutée a été enregistrée concluant qu’il n’y a pas de signe positif dans le secteur des Transports.

