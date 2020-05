Ministére des Finances: Lancement de la Plateforme digitale dédiée à l’encadrement et le soutien des entreprises sinistrées

Dans un communiqué publié ce lundi 4 mai 2020, le ministère des Finances, a annoncé le lancement de la Plateforme digitale dédiée à l’encadrement et le soutien des entreprises sinistrées par l’impact économique du confinement sanitaire général décrété en raison de la propagation de la pandémie du Coronavirus.

La plateforme en question permettra aux entreprises économiques sinistrées de bénéficier des mesures fiscales et financières qui ont été instaurées par le Décret-loi 2020-6 du 16 avril 2020 , dans le but de limiter l’impact du Coronavirus, garantir la pérennité des entreprises et maintien des postes d’emploi.

Pour s’inscrire, les entreprises intéressées doivent consulter le lien https://entreprise.finances. gov.tn