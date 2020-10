Ministère de la Santé : Possibilité d’instaurer un confinement ciblé

Le Directeur général de la Santé au ministère de la Santé, Faycel Ben Salah a confirmé lors de la conférence de presse périodique du ministère, tenue ce 28 octobre 2020 et portant sur l’évolution de la situation épidémiologique, la possibilité d’annoncer un confinement ciblé.

Cette annonce survient suite à la réunion du Comité national pour la lutte contre l’épidémie et qui a été dirigée par le chef du gouvernement, au soir du 27 octobre 2020, après que le nombre de décès ait dépassé 1150 décès depuis le début la crise sanitaire.

De son côté, la porte-parole officielle du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya a souligné la gravité de la situation sanitaire et l’importance de l’étape actuelle de la lutte contre l’épidémie, appelant à un plus grand engagement à mettre en œuvre des mesures de sécurité sanitaire et au port d’un masque.

