Ministère de la Santé: « La Tunisie connait une légère stabilité au niveau de la propagation du coronavirus et du nombre des décès »

Le ministre de la santé Faouzi Mehdi a souligné mercredi qu’une légère stabilité a été observée au niveau de la propagation du coronavirus et du nombre des décès, depuis la mise en œuvre, au début de ce mois, des mesures de prévention sanitaires. « Néanmoins, le nombre des personnes contaminées et des décès demeure élevé », a-t-il dit.

Le ministre a indiqué lors d’un point de presse organisé au palais du gouvernement à la Kasbah, que le taux de propagation du coronavirus en Tunisie est actuellement élevé soit 145 nouveau cas pour 100 mille habitants durant ces derniers 14 jours.

Selon Mehdi, 1342 cas de décès ont été enregistrés au cours du mois d’octobre dernier alors que le nombre des décès enregistré à la mi-novembre est de plus 905 pour atteindre un total de 2543 cas de décès, précisant que certains hôpitaux connaissent moins d’encombrement à l’exception de quelques services de réanimation (85 pc).

» Malgré la stabilité de la situation le nombre de patients admis dans les hôpitaux publics est encore élevé (1548 cas), avec une moyenne de 50 à 60 décès par jour », a-t-il ajouté.

Le ministre de la santé a précisé que 5 équipes scientifiques étudient l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays, signalant la nécessité de respecter les mesures de prévention pour contenir la pandémie.

» Au début du mois de novembre la capacité de la prise en charge des patients a augmenté de 24 pc pour les lits de réanimation et de 40 pc pour les lits d’oxygène « a-t-il ajouté.

Selon le ministre de la santé, la prise en charge des malades du Covid 19 a été intensifiée, avec le concours du secteur

privé, des syndicats, de l’ordre des médecins et des pharmaciens, outre le renforcement des moyens de prévention individuels fournis au cadre médical, paramédical et administratif.

En ce qui concerne les vaccins anti-Covid, Mehdi a affirmé que les professionnels étudient actuellement cette question, faisant savoir que le comité scientifique a contacté tous les laboratoires étrangers concernés afin de prendre les mesures nécessaires et se préparer pour l’acquisition des vaccins, tout en assurant la coordination avec l’organisation mondiale de la santé (OMS).

En réponse à une interrogation de l’agence TAP sur le projet du budget du ministère de la santé pour l’année 2021, le ministre a indiqué qu’une enveloppe d’environ 2855 millions de dinars a été suggérée, précisant que les besoins réels du ministère en ressources humaines sont d’environ 20 mille personnes parmi le cadre médical, paramédical et le corps administratif et technique.

Il a rappelé que le chef du gouvernement avait ordonné le recrutement de 1380 cadres médical et paramédical.