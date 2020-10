Ministère de la femme: Le COVID-19 a contribué à aggraver la vulnérabilité des femmes rurales

Le ministère de la femme, de la famille et des seniors a appelé jeudi à la mobilisation de tous les efforts des structures publiques, des organisations professionnelles et des composantes de la société civile pour accélérer la mise en œuvre des dispositions de la loi 51 de 2019 portant création d’une catégorie de « transport de travailleurs agricoles » « , notamment après la publication de son texte d’application (décret gouvernemental n ° 724 de 2020).

Dans un communiqué publié à l’occasion de la célébration le 15 octobre, de la journée internationale de la femme rurale, le ministère souligne que la sécurité des transports reste le critère de base pour parvenir à des conditions de travail décentes mettant, en outre, l’accent sur l’importance de faciliter l’accès à la couverture sociale et de fournir une infrastructure garantissant un accès facile aux différents services.

Le ministère affirme son engagement total à soutenir et à défendre les droits des femmes rurales indiquant qu’aucun effort ne sera épargné pour valoriser le rôle qu’elles jouent dans la famille, dans la société et dans le développement, en particulier après qu’elles aient fait preuve d’une capacité tangible à soutenir les efforts de l’Etat face à la crise de la pandémie COVID-19 en assurant la sécurité alimentaire de tous les Tunisiens pendant la période de confinement.

En outre, le ministère estime que le travail décent garantit l’autonomisation des femmes dans les zones rurales rappelant qu’une Stratégie nationale pour l’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles dans les zones rurales a été mise en place conformément aux dispositions de la Constitution et en harmonie totale avec les principes onusiens et internationaux et les objectifs de développement durable.

A cet égard, le ministère s’engage à poursuivre la mise en œuvre de ses programmes inclus dans cette stratégie pour faciliter l’accès des femmes et des filles des zones rurales aux services et renforcer leur autonomisation sociale et économique en mettant en place des mécanismes pour les inciter à passer du secteur informel au secteur formel, notamment en créant des groupements féminins de développement agricole selon les principes de l’économie solidaire et sociale.

Il se félicite également des efforts de tous les intervenants visant à lutter contre toutes les formes d’exploitation et de violence auxquelles les femmes et les filles des zones rurales peuvent être exposées et ce, en application aux articles de la loi organique n ° 61 de 2016 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes et de la loi organique n ° 58 de 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Le communiqué souligne que la pandémie de COVID-19 a contribué à aggraver la vulnérabilité des femmes rurales et à les empêcher davantage de bénéficier de conditions de travail décentes en raison de la difficulté de circulation, des inégalités de salaire et d’une faible couverture sociale.

