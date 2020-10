Météo-Tunisie: Températures en légère hausse, samedi

Les températures seront en légère hausse, samedi, et les maximales se situeront entre 20 et 24 degrés sur le nord, entre 23 et 27 degrés sur le sud, et ne dépasseront pas les 18 degrés sur les hauteurs.

Selon l’INM, le temps sera peu nuageux dans les différentes régions du pays. Il sera partiellement voilé, l’après midi.

Le vent soufflera fort, avec une vitesse variant entre 20 et 45 km/h au sud. Il sera modéré à faible (entre 15 et 30 km/h) dans le reste des régions.

La mer sera peu agitée au Golfe de Gabes.