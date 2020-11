Météo: Temps hivernal, avec des pluies orageuses accompagnées de chutes de grêle

Temps hivernal, ce samedi, avec des pluies orageuses, sur la plupart des régions, accompagnées de chutes de grêle localement. Ces pluies seront abondantes et en quantités importantes sur le Nord-ouest et l’extrême Nord, dans un premier temps, puis sur la côte en fin de journée et pendant la nuit, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces pluies seront diluviennes en un laps de temps très court, ce qui pourrait entraîner une augmentation du niveau des eaux dans les zones basses près des oueds et des barrages, en plus de la formation des cours d’eaux.

Les vents sont forts, atteignant une vitesse de 70 km / h près des côtes et dépassant 80 km/h lors de l’apparition des orages.

L’INM souligne que les bulletins d’alertes seront valables pour la navigation et la pêche maritime, ajoutant que la mer sera très agitée à forte à très forte dans le nord. Une diminution de la température est prévue pour évoluer entre 15 et 19 degrés et atteindre moins de 11 degrés, dans les hauteurs.