Mejdi Hsan: 95% des entreprises ont été impacté par la pandémie du Covid-19.

L’invité de la matinale a de plus expliqué que ce degré de confiance concernant l’application des mesures prises par le gouvernement diminue d’une semaine à une autre, ajoutant que les Chefs d’entreprises souhaitent la prolongation du report des délais de paiement des impôts.

Mr Mejdi Hssan a en outre ajouté que cette étude a montré que 95% des entreprises dont 81% dans le secteur industriel ont été impacté par l’arrivée de cette crise sanitaire, plus de 65% d’entre eux enregistrent également une forte baisse de leur activité à l’exportation. Il a également souligné que le degré de satisfaction des chefs d’entreprises à l’égard des mesures prises par le gouvernement était de l’ordre de 73%, 63% d’entre eux donnaient confiance au gouvernement et considéraient que ces mesures seront mises en oeuvre avant de chuter à 55% puis à 43% en raison de l’absence de la mise e oeuvre des mesures annoncés..

Lors de son intervention, ce mardi 21 avril 2020, au micro de Wassim Belarbi dans l’émission Expresso et dans le cadre de la cinquième édition de des journées spéciales lancées par Express FM le 24 mars 2020, pour soutenir l’effort national de lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus sous thème: « Mesures spéciales COVID-19 : où en sommes nous » , le directeur exécutif de l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE), Mejdi Hssan, a déclaré q’une une étude regroupant plus de 500 entreprises a été réalisé pour évaluer les mesures prises par le gouvernement face à la crise de Coronavirus.

Mejdi Hsan a aussi déclaré que les dettes de l’État et des institutions publiques envers le secteur privé sont de l’ordre de 8 milliards de dinars, une somme qui devrait être injectée dans l’économie selon le souhait des chefs d’entreprises dans le but de fournir plus de liquidité.