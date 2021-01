Mejdi Hsan: 71% des entreprises annoncent qu’il n’y aura pas d’évolution de l’emploi pour les prochains mois.

Lors de son intervention, ce jeudi 21 janvier 2021, au micro de Wassim Belarbi dans l’émission Expresso, le directeur exécutif de l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE), Mejdi Hsan, a présenté les résultats d’une étude sous thème « Emploi et Entrepreneuriat en temps de Covid-19: Impact et Réponses ».

Mejdi Hsan, a en outre indiqué que cette étude élaboré conjointement par l’ONG éducation pour l’emploi (efe Tunisie) et l’IACE, vise à ’identifier les défis rencontrés par les acteurs de l’emploi et ceux de l’entrepreneuriat suite à la crise économique causée par la Covid-19 ainsi que de mieux cerner les besoins en formation et d’accompagnement à apporter aux entreprises et aux jeunes afin de préserver leurs postes de travail ou bien d’intégrer le marché de travail.

Le directeur exécutif de l’IACE, a par ailleurs indiqué que l’étude en question a démontré que 71% des entreprises sondées annoncent qu’il n’y aura pas d’évolution de l’emploi pour les prochains mois. Par contre, 15% des entreprises estiment qu’il y aura une baisse de l’emploi au sein de leur organisation pour les prochains mois. Et, 11% des entreprises anticipent une augmentation de l’emploi.

Hsan a également mentionné que 59% des entreprises qui estiment un accroissement de l’emploi pendant les 12 prochains mois, déclarent que cette augmentation va toucher seulement les postes de cadres supérieurs. Par ailleurs, 41% des entreprises affirment que l’augmentation concerne seulement d’autres postes (techniciens, ouvrier…).

« Les entreprises préfèrent principalement les candidats avec expérience et ancienneté et sont qui sont fraîchement diplômés (qui représentent respectivement 53% et 25% des critères recherchés chez le candidat) » ajoute Mejdi Hsan lors de sa présentation.

L’étude a aussi démontré que 15% des entreprises sondées estiment qu’il y aura une baisse de l’emploi au sein de leur organisation pour les prochains mois, et ce afin de diminuer les coûts salariaux.

