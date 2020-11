Mehdi Katou: «L’Éveil» est une invitation à réfléchir et à s’interroger

Le journaliste et écrivain Mehdi Katou est intervenu, mardi 24 novembre 2020, sur les ondes de radio Express FM à propos de son dernier ouvrage «L’Éveil», affirmant que l’opinion retranscrite dans cet écrit, est basée sur des lectures, la science et les études. Il a souligné que la situation actuelle dans laquelle se retrouve le pays est le résultat de l’ignorance: » C’est pourquoi nous avons dû nous poser des questions et douter de ce que nous prenions pour acquis, parce que la grande catastrophe que nous pouvons subir, se résout dans le silence. »

Dans sa description de la réalité, Mehdi Katou a noté que la logique de la tribu, de la politique d’exclusion des autres et du racisme est devenue prédominante. « Il faut s’interroger sur les limites des libertés en Tunisie. Le débat est une bataille pour la survie dans notre pays et il n’est pas enrichissant comme il est censé l’être « a souligné Mehdi Katou.

Et d’ajouter qu’il ne faut pas sous-estimer l’opinion publique. Ce livre est une invitation à réfléchir et à s’interroger, car ce qu’il faut entreprendre aujourd’hui est le respect des uns et des autres.

N.B