Mechichi: « Sans stabilité politique, le gouvernement ne peut pas lancer un plan de relance économique et consacrer un modèle de développement plus équitable »

Évoquant les fortes tensions qui occupent le devant de la scène politique, le chef du gouvernement Hichem Mechichi qui présidait, ce vendredi, un conseil ministériel par visioconférence, a dénoncé la violence quelle qu’en soit l’origine et la justification.

La stabilité politique, a-t-il souligné, reste l’unique voie pour sortir de la crise financière et économique que traverse le pays.

« Sans stabilité, le gouvernement ne peut pas lancer un plan de relance économique et consacrer un modèle de développement plus équitable et participatif », a-t-il indiqué.

La stabilité politique commence par le respect de l’Etat, de ses institutions et ses symboles, a-t-il insisté, estimant que le déclenchement des crises entre les institutions ne sert pas les intérêts des Tunisiens et nuit au prestige de l’Etat.

« Il faut cesser le discours de discorde, de violence et de haine qui peut dévaster le pays », a averti Mechichi, appelant les acteurs politiques, les responsables, les organisations nationales et la société civile à préserver le pays et à faire preuve de responsabilité.

Mechichi a relevé dans ce contexte que les Tunisiens ont toujours traité leurs différends en se référant à la Constitution et œuvré à les résoudre dans le cadre des institutions de l’Etat, ce qui a permis d’aller de l’avant dans la voie démocratique.

« Nous devons à l’heure actuelle emprunter la même voie en privilégiant la raison et plaçant l’intérêt de la Tunisie au-dessus de toute autre considération », a souligné Mechichi.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a fait part de l’engagement du gouvernement à protéger les droits de tous les Tunisiens et à préserver les droits et les acquis de la femme tunisienne.

« Il est inadmissible que certains tiennent un discours contraire aux dispositions de la Constitution. On ne peut revenir en arrière pour discuter de questions tranchées par la Constitution de 2014 », a-t-il dit.

Mechichi a salué en conclusion le sens de responsabilité dont ont fait preuve les députés en votant la Loi de finances 2021, relevant que la Tunisie s’est engagée dans une nouvelle étape qui commande de conjuguer les efforts, de restaurer la valeur du travail et d’instaurer un climat politique et social sain pour rétablir la confiance entre les Tunisiens et les institutions de l’Etat.