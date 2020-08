Mechichi reçoit les anciens Présidents de la République et chefs du gouvernement

Dans le cadre des pourparlers pour former le prochain gouvernement, le chargé de le former, Hichem Mechichi, reçoit, ce vendredi 07 août 2020, des anciens Présidents de la République et chefs du gouvernement.

Les réunions de la matinée seront consacrées aux anciens chefs du gouvernement Hamadi jebali, Ali Laârayedh, Habib Essid et Youssef Chahed.

Quant aux réunions de l’après midi, ils seront consacrées aux anciens Présidents de la République, Foued Mbazaâ et Mohamed Ennaceur. Moncef Marzouki n’a pas donnée suite à l’invitation de Mechichi, étant à l’étranger.