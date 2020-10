Massimo Fusato : 46% des habitants de Médenine n’ont pas confiance en les institutions de santé

Massimo Fusato, Conseiller technique principal pour la prévention de l’extrémisme violent au sein du PNUD Tunisie, est intervenu aujourd’hui, jeudi 22 octobre 2020, sur les ondes de radio Express FM, à propos de l’Enquête sur l’état de la cohésion sociale à Médenine. A ce propos, il a indiqué que cette enquête a été réalisée par la CNLCT, en partenariat avec le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement), à travers le projet « TARABOT – Cohésion pour prévenir la violence » qui pilote une approche de prévention de l’extrémisme violent dans le gouvernorat de Médenine fondée sur le renforcement de la cohésion sociale.

L’enquête a été menée sur un échantillon représentatif de 517 personnes enquêtées. Elle fait ressortir que 46% des interrogés déclarent ne pas avoir confiance en les instituions de santé. Aussi, 44,4% des répondants à l’enquête expriment une méfiance envers la douane. Ce sentiment de méfiance est également exprimé à hauteur de 37,2% des interrogés vis-à-vis de la police et de la Garde Nationale. 35,2% des répondants ont fait part de cette méfiance envers la Justice. En outre, d’après les résultats de ladite enquête, 83,7% des habitants de Médenine s’identifient à la Patrie tunisienne et 93% des habitantes de Médenine s’identifient à la famille.

Par ailleurs, cette enquête a démontré une forte défiance à l’égard des instituions publiques et perceptions de corruption. En effet, 47% des répondants considèrent que l’égalité devant la loi est très basse ou nulle. Concernant les domaines de souveraineté de l’Etat, 49,9% des répondants considèrent que la corruption est présente au sein de

la douane, 46,4% pour les forces de sécurité et 35,9% pour la justice. Dans les autres services publics, 55,1% des répondants estiment que la corruption est présente dans la santé, 46,8% pour les équipements et le logement, et 42,9% pour l’éducation.

L’enquête a de même permis d’émettre des recommandations pratiques en vue d’appuyer les décideurs publics, locaux et nationaux. Parmi ces recommandations, il est cité : Capitalisant sur le potentiel de cohésion de l’unité nationale à travers des politiques de développement inclusif et de consolidation des droits et des libertés. S’ajoute le renforcement le lien entre citoyens et institutions, spécifiquement dans les secteurs de justice et sécurité, à travers des services publics de base livrés avec efficacité, respect et redevabilité.

