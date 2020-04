Marwene Abbassi: La banque prendra toutes les mesures nécessaires pour soutenir l’économie tunisienne dans cette période de crise.

Lors de son intervention au micro de Wassim Belarbi, dans l’émission Expresso de ce mercredi sur les ondes d’Express Fm, le Gouverneur de la banque Centrale de Tunisie, Marwene Abbassi a précisé que la banque prendra toutes les mesures nécessaires pour soutenir l’économie tunisienne pendant cette période de crise, tout en veillant à ce que le système bancaire dispose de liquidités suffisantes pour que le marché du crédit puisse continuer à bien fonctionner.

Le Gouverneur a en outre ajouté que les fonds nécessaires seront mis à la disposition des banques et institutions financières, pour être à l’écoute de leurs clients, particuliers et entreprises, s’enquérir de leurs difficultés et subvenir à leurs besoins de trésorerie immédiate afin d’assurer leur continuité et leur permettre de maintenir les postes d’emploi, soulignant que la BCT n’hésitera pas à introduire, en fonction des circonstances, tout ajustement réglementaire nécessaire.

Marwene Abbassi a par ailleurs indiqué que la crise de la propagation du Covid-19 favorisera l’évolution du numérique dans la sphère bancaire en Tunisie, notamment en matière de paiement, ajoutant, que la BCT est convaincue de la nécessité du changement en la matière, tout en restant vigilante et éveillée à l’égard de certains dangers.