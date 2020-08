Marouane Abassi dément les propos de Rached Ghannouchi

Le gouverneur de la Banque centrale, Marouane Abassi, a affirmé, dans une déclaration à Express fm, ce jeudi 06 août 2020, que les salaires des mois d’août, septembre et octobre sont disponibles et que la situation financière actuelle permet à l’Etat de continuer à fournir les services nécessaires, tels que l’électricité et l’eau potable.

Abassi a, également, demandé aux Tunisiens de « travailler et produire davantage », appelant à « consommer les produits tunisiens ».

Il est à rappeler que le président du mouvement Ennahdha et de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, avait indiqué, hier mercredi, qu’il y a « un risque de ne pas pouvoir payer les salaires des employés avec la possibilité de suspendre les services d’électricité et d’eau potable ».