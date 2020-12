Mahmoud El May: Le système de compensation en Tunisie devrait être plus ciblé

Lors de son intervention dans le programme EcoMag du mardi 15 décembre 2020, le consultant et expert dans le domaine du pétrole, Mahmoud El May a indiqué que fixer le prix du baril de pétrole à 45 dollars dans la Loi de Finances 2021 est une option globale, et non pas une option nationale, ajoutant que ce n’est pas un mauvais choix.

L’invité d’Ecomag a ajouté que l’euro continuera d’augmenter en échange du taux de change du dollar, soulignant par la même que tout changement des prix du pétrole est lié à la quantité de production. Il a également précisé que le système de compensation en Tunisie devrait être plus ciblé, indiquant qu’aujourd’hui il se situe dans des limites raisonnables. Et d’ajouter que la consommation moyenne de pétrole dans notre pays pendant une année entière équivaut à 8 heures de production dans le monde.

Par ailleurs, Mahmoud El May a déclaré que l’ancienne commission de l’énergie de la Chambre des représentants du peuple avait arrêté tout investissement dans le secteur de l’énergie en Tunisie, puisque nous sommes passés de la production de 80 000 barils par jour à environ 40/37 milles barils par jour.

L’expert a également ajouté que le prix du baril de pétrole au cours de l’année à venir se situera entre 40 et 45 dollars. Il a indiqué que notre offre augmentera au cours de l’année 2021. Mahmoud El May a expliqué qu’en cas de changement des lois relatives à l’exploration pétrolière, il est possible de revenir au rythme de production de 60/70 mille barils par jour.

N.B