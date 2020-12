Mahmoud El May: La découverte du vaccin anti-Covid a contribué à la hausse du prix du baril de pétrole

Le consultant et expert dans le domaine du pétrole, Mahmoud El May a déclaré au micro de radio Express FM, mardi 15 décembre 2020, que la découverte d’un vaccin contre le virus Covid-19 a contribué à l’augmentation du prix du baril de pétrole. Il a ajouté que le retour au modèle de consommation au titre de l’année 2019 se fera à la fin de l’année 2021. « Cela indique que nous ne verrons pas d’amélioration de l’économie mondiale avant la fin de 2021 » a-t-il souligné.

Dans le même propos, Mahmoud El May a fait signifier que les taux de production en Europe, en Amérique et en Chine devraient revenir à leur modèle antérieur. Et d’expliquer qu’il existe un important stock de pétrole au Venezuela, au Canada et en Irak qui n’a pas encore été exploité, soulignant que les prix du pétrole ne reviendront pas au même niveau avant la fin de 2021.

