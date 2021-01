Mabrouk Korchid: Le président de la République doit nous dire comment compte-il impliquer les jeunes dans le dialogue national

Mabrouk Korchid, assistant du président en charge des relations avec la justice et les organes constitutionnels de l’Assemblée des représentants du peuple, a confirmé aujourd’hui, 7 janvier 2021, en participant au programme Expresso, que le Parlement est témoin de la polarisation politique la plus intense basée sur le passé, et il y a ceux qui trouvent des soutiens extérieurs et continuent à faire sa tension irrationnelle.

En outre, Mabrouk Korchid a ajouté que cela rendait impossible le fonctionnement des institutions et rendait la vision floue, en disant: « Le problème n’est pas seulement au Parlement, sauf qu’à ce niveau, il y a une intensification du problème. » Et d’indiquer : »Nous souffrons d’un mauvais système électoral, et le système politique est devenu un cadavre sans vie, nous sommes confrontés à la pourriture de ce cadavre tout en sachant que l’organisation étatique est défectueuse. Le résultat n’a pas été bon! »

Par ailleurs, l’invité d’Expresso a souligné que lorsque le pouvoir judiciaire est critiqué, par exemple, ce ne sont pas les gens du métiers qui en sont visés, mais plutôt un système électoral interne qui conduit au clientélisme électoral En ce qui concerne le dialogue national, Mabrouk Korchid a déclaré que le syndicat tient à ce que ce dialogue soit sérieux et non pas un pont vers des intérêts privés, il faut comprendre également ce que signifie que d’impliquer les jeunes, en disant: « Le président de la République doit nous dire ce que signifie la jeunesse? Ce serait-ce des coordinations dupliquées à celle du Kamour? Ou des jeunes encadrés dans des partis et des organisations? Le dialogue conditionnel devient alors inefficace. »

N.B

https://www.facebook.com/watch/live/?v=317466132913435&ref=watch_permalink&t=0