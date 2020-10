M. Mokdad : 170 médecins et 1300 infirmiers et ambulanciers recrutés grâce au Fonds 1818

Mohamed Mokdad, directeur général des structures de la santé, a déclaré aujourd’hui, 15 octobre 2020, lors du programme Ecomag, que le total des dons faits au Fonds 1818 lors de la première vague de la pandémie du Covid-19 s’élevait à environ 200 millions de dinars, ajoutant qu’il existe un comité qui comprend de nombreuses structures, chargé de faire le suivi sur les dépenses faites depuis ce fonds.

Il a souligné que le montant restant du 1818 était d’environ 3,5 millions de dinars, en appelant, par la même à faire davantage de dons. Il a ajouté qu’une partie de ceux-là avait été consacrée à l’achat de réactifs et de moyens préventifs, à l’affectation d’agents et de cadres médicaux et paramédicaux. Il a également indiqué que 170 médecins internes ont été embauchés et 1 300 infirmières et ambulanciers paramédicaux ont été recrutés en renforcement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ces nouveaux recrutements ont coûté 17 millions de dinars.

L'interview: صندوق 1818 قداش فيه؟ قدّاش صرفنا؟ وين المعدّات؟ شكون يتصرّف فيه؟#Eco_Mag Publiée par Express FM sur Jeudi 15 octobre 2020

N.B