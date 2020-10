M. Edward Oakden, nouveau ambassadeur du Royaume uni en Tunisie

M. Edward Oakden CMG a été nommé Ambassadeur du Royaume Uni en Tunisie, à la suite de Mme Louise de Sousa qui sera transférée à un autre poste du service diplomatique. M. Oakden prendra ses fonctions en octobre 2020.

2020.CURRICULUM VITAE

2015-2020 : Amman, Ambassadeur du Royaume Uni

2013-2015 : FCO, Directeur en charge du Moyen-Orient

2012-2013 : Strategic Trade UKTI, Directeur Général

2010-2012 : Sectors Group, Directeur Général de l’UKTI (Commerce et investissement) 2006-2010 : Abu Dhabi, Ambassadeur du Royaume Uni

2004-2006 : FCO, Directeur de la défense et des menaces stratégiques et Ambassadeur en charge de la lutte contre le terrorisme

2002-2004 : FCO, Directeur de la sécurité internationale

2002 : FCO, Chef du département de la politique de sécurité

1998-2002 : Madrid, Chef de Mission Adjoint

1997-1998 : FCO, Chef Adjoint, département de l’Union Européenne (interne) 1995-1997 : Secrétaire Particulier du Premier ministre

1992-1995 : FCO, Chef Adjoint, département UE (externe) et département Adriatique orientale 1988-1992 : Washington, Secrétaire particulier de l’Ambassadeur de Sa Majesté 1985-1988 : Khartoum, Deuxième Secrétaire

1984-1985 : Bagdad, Troisième Secrétaire

Dans ce contexte, M. Edward Oakden déclare :

« Je ne pourrais pas être plus ravi et honoré de suivre les traces de Sir Richard Wood et tant d’autres éminents représentants britanniques, plus récemment Mme Louise De Sousa , en tant que nouvel ambassadeur britannique en Tunisie.

Alors que nos deux pays travaillent ensemble sur les défis que posent la pandémie du coronavirus, il me semble important, en particulier pour nos jeunes, que nous gardions à l’esprit un avenir meilleur post-covid, centré sur l’éducation et l’emploi.

La Tunisie représente les espoirs de tant de personnes, dans cette région et au-delà, et le Royaume Uni s’est engagé à soutenir à nouveau ce merveilleux pays dans son parcours national post révolution , alors que nous entamons une nouvelle phase.

Il y a tant de choses que nous pouvons faire ensemble, y notamment promouvoir les énergies renouvelables, améliorer l’échange commercial et surtout soutenir la transition démocratique de la Tunisie. »