L’UTICA appelle les PME à participer au programme tuniso-allemand pour la formation des cadres

L’Union tunisienne de l’industrie et du commerce et de l’Artisanat a appelé, mercredi 28 octobre 2020, les petites et moyennes entreprises tunisiennes qui souhaitent participer à la dixième session du « Programme tuniso-allemand de formation des cadres », à soumettre des candidatures jusqu’au 15 novembre 2020. Ce programme vise à établir un partenariat avec leurs homologues allemands.

Ce programme vise également et principalement à permettre aux PME de communiquer directement avec des entreprises allemandes actives dans le même domaine ou dans d’autres secteurs afin de parvenir à un partenariat profitable pour les deux parties. Il sera mis en œuvre en quatre phases, dont la première sera réalisée à distance sur une période de deux mois.

Au cours de la deuxième phase, qui sera organisée, également à distance (une période de 6 mois), le suivi et la préparation du dossier de partenariat seront assurés, tandis que la troisième phase sera organisée en présentiel (sur une période d’une semaine) et sera consacrée à l’achèvement de la formation en Allemagne au cours de l’année 2021. La quatrième et dernière phase est celle de mise en réseau.

N.B avec TAP