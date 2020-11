L’Université ULT ouvre ses cours en ligne à l’ensemble des étudiants sur le territoire national

A partir d’aujourd’hui, les étudiants tunisiens sont appelés à rester chez eux et aux universités à fournir des cours en ligne pour les deux semaines à venir. Ceci fait suite aux décisions prises par le gouvernement afin d’endiguer la pandémie. Ainsi, les étudiants se retrouvent à nouveau confinés. En conséquence, le ministère de l’enseignement supérieur recommande de faire basculer les cours initialement prévus en présentiels vers du distanciel.

Comment poursuivre sereinement son année académique ? Comment continuer à se former et acquérir les compétences relatives à sa spécialité ? Comment avoir tout simplement accès à des cours de qualité ? Autant de questions qui apostrophent l’ensemble des étudiants en Tunisie et en Afrique en ces temps incertains.

L’enseignement à distance (e-learning) apparaît comme une solution pour pallier à ces nouveaux challenges. L’université ULT a commencé à délivrer une partie de ses cours en ligne dès les premiers jours de la rentrée 2020-2021. A partir d’aujourd’hui, pour assurer une continuité pédagogique pour ses étudiants confinés, elle passe en mode 100% en distanciel. Dans cette dynamique nationale et dans une démarche de responsabilité sociétale, son conseil académique a décidé d’en faire profiter le maximum de jeunes sur l’ensemble du territoire. Ainsi, L’Université mettra à la disposition de l’ensemble des étudiants, sans exception, d’une manière ouverte, la totalité des cours réalisés en ligne par ses permanents.

« En ces temps changeants, ce n’est pas facile pour un étudiant de garder le fil conducteur de sa formation. Néanmoins, il faut faire en sorte que cette crise se transforme en une multitude d’opportunités pour nos jeunes. Ce n’est pas si intuitif de basculer en ligne après tant d’année en présentiel. Pour la santé de nous tous, nous avons reporté les cours sur les campus. Pour cela, il nous faut les motiver, les intéresser et les encourager à suivre leurs cours en ligne. Plus l’offre en ligne serait abondante, plus les chances de les captiver seront fortes. C’est à nous, acteurs de l’éducation, de faire en sorte que ça soit une expérience enrichissante par la diversité et la continuité des contenus offerts. » Kaïs MABROUK, Deputy CEO, Université ULT

Quelles sont les conditions de participation ?

Cette offre concerne uniquement ceux et celles qui ont déjà un statut d’étudiant. Il faut donc être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur. L’étudiant aura accès uniquement aux cours de sa spécialité et relatifs à son année académique de référence. Pour participer aux cours en distanciel, un formulaire simple de « demande de participation aux cours ouverts en ligne » devrait être dûment rempli.

Cette demande, une fois validée, sera directement transmise au département concerné qui lui fera parvenir son planning des cours en ligne ainsi que les liens d’accès.

Pour plus d’information veuillez consulter le site web : www.ult-tunisie.com ou appeler le 71 902 811.

L’Université ULT, est l’établissement du Groupe Bouebdelli Education Group dédié à l’enseignement supérieur privé (avec BAC). Pionnière (1973) de l’enseignement supérieur privé en Tunisie et en Afrique, dont les diplômes sont reconnus par le ministère de l’enseignement supérieur, implantée au cœur de la ville de Tunis.