Lotfi Zitoun préconise deux référendums à tenir en Tunisie pour sortir d’un cercle vicieux

« La solution aujourd’hui est d’aller vers un référendum populaire portant sur deux choses », a confirmé Lotfi Zaitoun, ancien ministre et ancien leader du mouvement Ennahda, sur les ondes de radio Express FM, vendredi 5 mars 2021. Il a ajouté qu’il s’agit du système politique ainsi que de la loi électorale, qui une fois amendés, le pays devra s’inscrire dans des élections rapides afin de déboucher sur un système et un gouvernement stables, sans lesquels, le pays reste bloqué dans un cercle vicieux.

Lotfi Zitoun a expliqué les pays ne s’effondrent pas, car il existe des mécanismes qui les empêchent de se retrouver dans pareille situation, soulignant: « La situation dans le pays est au bord de l’effondrement, et quiconque demande à ses partisans de faire des démonstrations de satisfaction, s’oriente vers une sorte d’anesthésie. »

En outre, Lotfi Zitoun a indiqué qu’il n’y a pas d’autre solution à la situation de blocage actuelle que de s’asseoir autour d’une table et de se mettre d’accord afin d’empêcher l’Etat de s’effondrer. Et de déclarer qu’il est nécessaire de mettre fin à la crise politique en Tunisie, d’autant plus que l’instabilité politique est un véritable problème, car il n’y a ni vision ni plan à long terme.

L’invité d’Expresso a ajouté: « Il y a un manque de responsabilité de la part de toute la classe politique, et la constitution de 2014, au niveau de la partie du système politique, a commencé à dévoiler un aspect criminel, en particulier avec l’absence de création de la Cour constitutionnelle. Tout cela est du à une loi électorale conçue pour élargir la représentation et réduire les grands blocs, ce qui convient à une étape de fondation et ne convient pas au gouvernement. »

Lotfi Zitoun a ajouté: « Notre pays souffre d’une crise structurelle profonde, et le FMI peut entreprendre des recours locaux tels que la réduction des salaires et du nombre de travailleurs, mais ces décisions douloureuses sont prises par un gouvernement pleinement légitime soutenu par le peuple et soutenu par la présidence de la République. »