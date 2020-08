L’ONU célèbre son 75ème anniversaire dans un contexte de crise sanitaire mondiale

Dans le cadre de la célébration de son 75ème anniversaire marquée par la pire des pandémies qui ait secoué son histoire ainsi que celle de l’humanité tout entière, l’Organisation des Nations Unies lance une enquête orientée vers les jeunes du monde entier qui vise à les inciter à exprimer leurs avis en ligne sur leur vision du travail et des priorités des Nations unies pour les prochaines années et savoir si cette crise conduira à plus de solidarité dans le monde ou à plus de clivages et de méfiance.

Quelles devraient être les priorités de la communauté internationale pour vaincre la pandémie ? Si vous imaginez le monde que vous désirez dans 25 ans, quelles sont les trois choses que vous aimeriez voir le plus ? Quelles sont les tendances observées à l’échelle mondiale qui affecteront le plus notre avenir ? Face à ces tendances, dans quelle mesure les pays doivent-ils coopérer ? Votre attitude envers la coopération mondiale a-t-elle changé à la suite de Covid-19? Pensez-vous qu’en 2045 les gens vivront mieux, moins bien ou comme aujourd’hui ? Face à ces tendances observées dans le monde entier, quels conseils donneriez-vous au Secrétaire général de l’ONU ? …

Telles sont quelques unes parmi les questions pertinentes, proposées dans le cadre de cette enquête d’opinion dont les résultats édifieront, à n’en point douter, sur la conception que les jeunes se font de l’ONU et de ses priorités à l’échelle mondiale.

Nous comptons sur vous pour participer à cette enquête. Le monde a besoin de solidarité, la contribution des jeunes compte car vos opinions peuvent faire la différence.

Pour participer à l’enquête en français, cliquez sur le lien suivant : https://un75.online/?lang=fre