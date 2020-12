L’OMS met en garde : les vaccins «ne signifient pas zéro Covid»

Ces propos interviennent alors que la pandémie de Covid-19 a recommencé à accélérer dans le monde, tandis que les projets de vaccination se précisent.

L’arrivée de plusieurs vaccins efficaces et l’optimisme qui l’accompagne ne doivent pas faire baisser la garde, parce qu’ils n’élimineront pas le virus, a mis vendredi en garde l’Organisation mondiale de la santé. « Les vaccins ne signifient pas zéro Covid », a souligné Mike Ryan, chargé des situations d’urgence à l’agence onusienne.

« Les progrès réalisés dans le domaine des vaccins nous remontent à tous le moral et nous pouvons maintenant commencer à voir la lumière au bout du tunnel », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mais il a mis en garde contre le « sentiment croissant que la pandémie est terminée ».

La pandémie de coronavirus, qui a contaminé plus de 65 millions de personnes et en a tué plus de 1,5 million, a recommencé à accélérer dans le monde, alors que les projets de vaccination massive se précisent dans plusieurs pays.