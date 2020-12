L’euro surpasse les 1,2100 dollar, un plus haut depuis avril 2018

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2950 tandis que le billet vert s’échange à 2.7150 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2160.

L’indice dollar a une nouvelle fois atteint ce jeudi son plus bas niveau en plus de deux ans et demi, l’optimisme sur les vaccins et les chances d’un accord sur un plan de relance budgétaire poussant les cambistes vers les devises plus risquées. L’euro monte vers un plus haut intraday à 1.2168 dollar même si la Banque centrale européenne devrait renforcer son assouplissement quantitatif la semaine prochaine.. La monnaie unique avait franchi le cap des 1,2100 pour la première fois depuis 2018.

L’indice du dollar, qui suit le billet vert par rapport à un panier de six autres devises, a baissé de 0,2% à 90,925, s’échangeant autour des niveaux atteints il y a plus de deux ans.

L’optimisme suscité par les discussions sur le plan de relance américain et les paris sur la réussite du déploiement des vaccins amènent les opérateurs à parier sur la croissance mondiale et donc sur des devises plus risquées au détriment du dollar, monnaie de réserve mondiale, en particulier avec la Réserve fédérale qui s’est engagée à maintenir des taux bas pendant des années.

Cette baisse du dollar s’est produite malgré les dernières données sur l’emploi qui montrent que les inscriptions aux allocations chômage ont chuté la semaine dernière pour s’établir à 712.000, contre 787.000 la semaine précédente et un consensus qui visait 765.000. Ce chiffre constitue une surprise positive au vu de la récente dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis, et de son impact sur le marché du travail.

La paire GBP/USD de son côté a gagné 0,2% à 1,3385$, restant proche d’un plus haut sur trois mois. La livre sterling a reçu un coup de pouce mercredi alors que le Royaume-Uni a approuvé un vaccin Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech et a déclaré qu’il commencerait à vacciner les personnes les plus à risque au début de la semaine prochaine. Toutefois, l’accent reste mis sur les négociations de l’accord commercial de Brexit.

Sur le plan macroéconomique et en octobre 2020, le volume des ventes du commerce de détail a augmenté de 1,5% dans la zone Euro ainsi que dans l’UE, par rapport à septembre, selon les estimations corrigées des variations saisonnières d’Eurostat.

Par ailleurs, la croissance de l’activité dans le secteur des services en Chine s’est accélérée en novembre sous l’effet d’une hausse record des nouvelles affaires en dix ans, montrent les résultats d’une enquête privée publiés jeudi, mettant en exergue un rebond de la consommation alors que la crise sanitaire est sous contrôle. L’indice PMI des services calculé par Caixin/Markit a progressé le mois dernier à 57,8 contre 56,8 en octobre. Il s’agit d’un plus haut depuis avril 2010.

Le marché pétrolier, lui, recule dans l’attente des décisions de l’Opep et de ses alliés sur leur stratégie de production pour les prochains mois. Plusieurs pays producteurs, dont l’Arabie saoudite et la Russie, ont exprimé des réserves sur la nécessité de prolonger les réductions record de l’offre mises en place lors de la première vague de la pandémie, ont rapporté des sources de l’Opep+. Le Brent perd 0,7% à 47,91 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,82% à 44,91 dollars.